Firenze, 2 marzo 2019 - Disagi nella mattina di sabato 2 marzo all'aeroporto di Firenze. La nebbia che ha avvolto la piana tra Prato e Firenze fin dalla prima mattina ha reso difficile l'atterraggio e il decollo. Almeno tre i voli cancellati: il Firenze-Zurigo delle 9.50. Il Firenze-Francoforte delle 10.05 e il volo per Doha che prima è stato posticipato di tre ore, dalle 8 alle 11, e poi è stato cancellato. Altri aerei sono partiti in ritardo. Quello per Bruxelles delle 9.15 è partito oltre tre ore dopo. Dirottato invece il Firenze-Parigi delle 10.30. L'aeroporto di Firenze, informa costantemente con il suo sito internet i viaggiatori. Informazioni anche sul profilo Twitter di Muoversi in Toscana.

