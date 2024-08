Orari ridotti e chiusure. Uffici e servizi comunali. L’estate entra nel vivo

Orari ridotti per alcuni servizi comunali e chiusure di altri, anche nel territorio di Impruneta, per il periodo notoriamente più deserto dell’anno nelle città, viste le partenze per le vacanze. Per le due settimane centrali del mese, fino al prossimo 24 agosto incluso, non sarà ad esempio a disposizione il servizio Punto Digitale all’interno della Biblioteca comunale di piazza Buondelmonti. Durante la restante parte del mese il servizio sarà invece accessibile esclusivamente su appuntamento e solo nella sede di Impruneta. Per informazioni e appuntamenti è comunque possibile contattare il numero 0552036408. Tutti gli uffici comunali resteranno invece chiusi il prossimo venerdì, giornata dopo Ferragosto, seguendo una scelta adottata da molte amministrazioni dell’area fiorentina.