Operai Gkn per sette ore in cima alla torre-faro

Dopo circa sette ore sono scesi dalla torre-faro che si trova a fianco del binario 17 della stazione di Santa Maria Novella a Firenze i due operai della ex Gkn di Campi Bisenzio che, da ieri mattina, protestavano in seguito al rinvio del tavolo convocato per ieri sessto al Mimit, slittato dopo che il liquidatore di Qf ha reso noto di non essere stato correttamente informato e convocato per l’incontro. Gli operai, come riporta il Collettivo di Fabbrica, hanno chiesto il commissariamento di Qf Spa, proprietaria dello stabilimento. Dove sono Governo, Regione e Comune di Firenze?", chiedono Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune a Firenze.