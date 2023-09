Open Day Scuola di Musica a Calenzano: Visita e Prova Strumenti

Open day, domani, della Scuola di musica di Calenzano che aprirà le porte per presentarsi. Dalle 15, nella sede di via Petrarca 180 sarà possibile visitare gli ambienti, provare gli strumenti, chiedere informazioni su corsi di strumento e canto, individuali e collettivi, che la scuola organizza da oltre 40 anni e gli insegnanti saranno a disposizione degli intervenuti. Il pomeriggio terminerà, alle 17, con l’esibizione delle band rock degli allievi della scuola nel salone al piano terra della struttura, in collaborazione con la Vab di Calenzano. La settimana prossima poi sarà realizzato un appuntamento specifico per il violino, la propedeutica musicale e il nuovo corso "MiniBand". A breve poi sarà inaugurata la sala prove e la sala registrazione. Per ogni informazione è possibile seguire gli aggiornamenti sul sito Intenet www.scuoladimusicacalenzano.it o chiamare il numero 0558873313.