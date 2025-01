Ondata di furti nella notte. La Rari Nantes nel mirino

Tentano furto nel bistrot della Rari Nantes in Lungarno Ferrucci. È successo tra la notte di martedì e mercoledì: due romeni, 35 e 20 anni, sono stati sorpresi dalla polizia con refurtiva e attrezzi da scasso, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto. A lanciare l’allarme al 112Nue, intorno alle 1, è stata la proprietaria che dopo aver ricevuto l’alert del sistema di sorveglianza sul proprio cellulare ha visto attraverso le telecamere interne i due sconosciuti muoversi nel locale.

La volante è intervenuta sul posto. Gli agenti hanno scavalcato il cancello esterno e hanno scoperto che era stata danneggiata la porta antipanico che dà accesso alle cucine. I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso al piano inferiore due soggetti: un uomo con un grosso piede di porco e un altro con una torcia accesa. I due sono stati bloccati.

Uno aveva un telefono cellulare occultato nella tasca dei pantaloni mentre l’altro, all’interno dello zaino, aveva occultato una carta di credito, un altro telefono e due telecamere di videosorveglianza del locale stesso che, verosimilmente, sarebbero state asportate dai medesimi una volta all’interno. La titolare ha poi riferito agli agenti della volante che il video da cui era partita la segnalazione si era improvvisamente interrotto.

Di un altro furto è stata invece teatro l’altra sede della Rari Nantes, zona Bellariva. La notte scorse, un uomo, ripreso dalle videocamere di sorveglianza, si è introdotto nei locali del bar, forzando la porta di ingresso. Il bottino è di poco conto: secondo le prime ricostruzioni, avrebbe portato via alcune bottiglie di vino e birra. I danni invece ammonterebbe a qualche centinaia di euro, causa scasso della porta e alcuni cassetti di sicurezza divelti all’interno. Sul caso, indagano i carabinieri.

L’ondata di furti, la notte scorsa, avrebbe colpito anche altre abitazione. Nel mirino dei ladri è finito uno stabile a Morgagni, dove sono stati trafugati due computer. Qui i malviventi avrebbero forzato una finestra prima di entrare, facendo poi perdere le proprie tracce.

Nessun segno di effrazione, invece, per uno studio di commercialisti di viale Don Minzoni, dove nella notte sono stati trafugati denaro e preziosi per un totale di 15mila euro. Anche qui, i ladri si sono dati alla fuga subito dopo.

Altro colpo in via Puccinotti, in zona Statuto. Forzata la porta di ingresso, i ladri hanno fatto incetta di dieci penne Montblanc, per un valore che oscilla dai 250 agli oltre 500 euro. Lunedì notte, infine, i ladri hanno portato via oggetti in oro da un’abitazione in via dell’Arcolaio e da una casa in via Prati sono spariti gioielli e 500 euro.

P.m.