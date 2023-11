Ondata di furti negli appartamenti: "Le istituzioni devono intervenire"

Furti nelle abitazioni, in orario serale, in concomitanza con le festività per la commemorazione dei defunti. A denunciare per l’accaduto, i cittadini del Comitato collinare di Lastra a Signa. In base al racconto dei residenti, i ladri avrebbero agito fra il tardo pomeriggio e la sera, rubando all’interno di alcune case di Ginestra Fiorentina e delle frazioni limitrofe. Uno dei furti, avvenuto nel pomeriggio lungo via Chiantigiana mentre il proprietario di casa era fuori, è stato già denunciato ai carabinieri della stazione di Lastra a Signa e della compagnia di Signa. "Siamo profondamente sgomenti per questi episodi – si legge nella nota del Comitato collinare - che si sono verificati in un contesto di tranquillità e di sicurezza, con soggetti che si sono spinti a delinquere con notevole sicurezza e spregiudicatezza. Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie colpite. Chiediamo alle istituzioni di intervenire con decisione per garantire la sicurezza delle persone e delle loro abitazioni. Non possiamo accettare che le colline di Firenze, un luogo di grande bellezza e di attrattiva turistica, siano preda di criminali".