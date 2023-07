omaggio al maestro

Omaggio in musica a Franco Zeffirelli. Stasera alle 21, sulla terrazza del Forte Belvedere, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta propone un repertorio di brani dalle colonne sonore dei grandi film del maestro. Tra gli altri, “Tema d’amore” scritto da Nino Rota per “Giulietta e Romeo”, “Fratello Sole Sorella Luna”, di Riz Ortolani, “Amleto” scritto da Ennio Morricone. Completano il programma altre musiche amate dal cinema. Solisti Fernando Díaz al pianoforte e Raffaele Chieli alla tromba. Per informazioni e prenotazioni 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.