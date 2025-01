Omaggio al centenario di Puccini

Morandi

Il maestro Giacomo Puccini un genio assoluto e intramontabile della musica italiana, nato in terra di Toscana a Lucca il 22 dicembre 1858 lasciò il palcoscenico della vita a Bruxelles in Belgio il 29 novembre 1924 dove aveva riposto l’ultima speranza per guarire da un male incurabile.

Il 29 novembre scorso il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo con valore in tariffa B 50 g. corrispondente a € 2,75 dedicato a Giacomo Puccini del centenario della scomparsa, dove nella vignetta viene riprodotta un’opera pittorica di Luigi De’ Servi conservata presso il Puccini Museum – Casa natale a Lucca.

Si devono alla creatività e al talento di Giacomo Puccini alcune delle più importanti opere liriche della storia della musica da La bohème (1896) a Tosca (1900) per poi passare a Madama Butterfly (1904) e Turandot (1924) rimasta incompiuta per la morte del Maestro. Puccini era affascinato dai motori e da tutto cio che la tecnologia poteva offrire dalle biciclette ai motoscafi; cacciatore appassionato e uomo di incredibile fascino e personalità, amò Elvira Bonturi (1860-1930) all’epoca già sposata con il commerciante lucchese Narciso Gimignani, con la quale fuggì provocando un grande scandalo e dalla quale ebbe l’unico figlio Antonio.