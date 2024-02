Oltre un milione per interventi dedicati al turismo

"In arrivo oltre un milione di euro per il progetto Versanti del Sapore nei Comuni di Londa e San Godenzo. La delibera è già stata approvata dalla giunta regionale, grazie al governo Meloni, al lavoro del capogruppo FdI in Consiglio regionale Francesco Torselli e alla Regione per aver scelto di investire queste risorse, del Fondo di sviluppo e coesione 2021/2027, sul territorio dei due comuni del fiorentino". Ad annunciarlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi (nella foto). "Il progetto, con una dotazione di 1.149.950 euro, si propone di intervenire con lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche su un immobile pubblico e un’area verde, ciascuno di proprietà e con sede rispettivamente nei due Comuni proponenti di San Godenzo e Londa, entrambi classificati come comuni a vocazione turistica - spiega la consigliera Tozzi -. Il primo intervento interessa il primo piano dell’immobile di proprietà comunale Palazzo Del Campana, a San Godenzo. Un edificio dotato di un ampio parco e di un giardino all’italiana. L’immobile, rimasto a lungo abbandonato, è attualmente oggetto di un progetto che ne prevede la messa in sicurezza e la futura destinazione a polo culturale, in collaborazione con la Galleria degli Uffizi, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze ed il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - sottolinea Tozzi -. Il secondo intervento interessa l’area a verde pubblico del parco del lago del Comune di Londa e in particolare la realizzazione di uno spazio cucina attrezzato ad uso delle associazioni locali, che dialoghi con la tradizione culinaria, con il tessuto locale e con i visitatori. L’area verde su cui realizzare la cucina si trova sulla sponda del Torrente Rincine, vicina al Lago di Londa".

Leonardo Bartoletti