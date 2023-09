Olio Esausto: Cambia la Raccolta a Reggello, Aumentano le Postazioni

Nuova modalità di raccolta dell’olio alimentare esausto nel Comune di Reggello. "Sarà più capillare – annuncia il vicesindaco con delega all’ambiente Jo Bartolozzi -. Ci saranno più postazioni nelle frazioni per raccogliere l’olio di frittura o quello utilizzato per la conservazione dei cibi in scatola o in vetro: se versato negli scarichi domestici diventa fortemente inquinante, causando gravi danni all’ambiente come la contaminazione dei pozzi di acqua potabile, oltre a rappresentare un serio pericolo per la flora e la fauna". La fase sperimentale parte con raccoglitori a Matassino (via Papa Giovanni XXIII), Ciliegi (via Giorgio La Pira), Leccio (Piazza della Costituzione), Donnini (via del Pratolino) e Cascia (presso il parcheggio del Supermercato Carrefour in via Enrico de Nicola). Dopo aver raccolto a casa l’olio in una qualsiasi bottiglia di plastica ben chiusa, basterà conferirla nell’apposito contenitore. È assolutamente vietato introdurre l’olio motore, che invece dovrà essere portato al centro di raccolta "Il Poderino". L’operazione, sottolinea Bartolozzi, è stata possibile "con la riorganizzazione del servizio porta a porta: ha portato a economie tali da fare nuovi investimenti nel servizio, senza nessun aggravio nella tariffa. È fondamentale come sempre la collaborazione dei cittadini".