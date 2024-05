’Ogni prigione è un’isola’. Daria Bignardi presenta il nuovo libro

Il 22 maggio (ore 18,30), attraverso il suo ultimo libro ’Ogni prigione è un’isola’ (Mondadori), Daria Bignardi (nella foto) racconterà alla Giunti Odeon il suo viaggio nell’isolamento e nelle prigioni, anche interiori, con la voce unica con cui da sempre riesce a trasportarci al centro delle esperienze, partendo da sé e mettendosi in gioco. Condivideranno il palco con l’autrice la direttrice di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino Agnese Pini ed Ernest Azbor, ex detenuto condannato innocente presente nel libro. "Il carcere è come la giungla amazzonica, un’isola remota, un luogo estremo dove la sopravvivenza è la priorità e i sentimenti primari sono nitidi": forse è per questo che, da narratrice attratta dai luoghi dove "l’uomo è illuminato a giorno", Bignardi trent’anni fa è entrata per la prima volta in un carcere. Per scrivere di quel mondo si è ritirata per mesi su un’isola piccolissima: Linosa. Ma il carcere l’ha inseguita anche lì. E gli incontri e la vita sull’isola sono entrati in dialogo profondo con le storie viste e ascoltate in carcere.