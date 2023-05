Oggi sul palco Cristina Gallego Poi il film sulla droga in Colombia

Protagonista della sesta edizione Festival del Cinema Iberoamericano di Firenze ‘Entre dos Mundos’, oggi sarà Cristina Gallego, madrina della rassegna.

Alle 16.30 al Cinema La Compagnia – a ingresso libero con prenotazione obbligatoria a [email protected] - terrà una masterclass sulla sua carriera cinematografica, moderata da Caterina Liverani, a cui seguirà la proiezione di Pájaros de verano (Oro verde - C’era una volta in Colombia), di cui ha firmato la regia insieme a Ciro Guerra.

Selezionato come film d’apertura della Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2018, dove ha ricevuto il premio della critica, il film narra le origini del narcotraffico in Colombia attraverso la storia epica di una famiglia inidgena wayu`u. Il film proiettato oggi, che narra le reali vicende di una famiglia Wayuu, della sua ascesa e caduta nei primi anni dei traffici illegali di droga in Colombia, è ambientato tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni ottanta, ed è diviso in cinque canti. È stato selezionato come film d’apertura della Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2018, dove ha ricevuto il premio della critica.

È inoltre stato scelto come rappresentante della Colombia per l’Oscar al miglior film straniero, entrando nella shortlist di dicembre. Ieri sera Cristina Gallego, alla cerimonia inaugurale del festival, ha presentato, in veste di produttrice, il film Los reyes del mundo (2022), diretto dalla colombiana Laura Mora.

È la storia di cinque ragazzi di strada di Medellín, cinque re senza regno, senza legge, senza famiglia, che intraprendono un viaggio alla ricerca della terra promessa.

