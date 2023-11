Oggi si fa lezione di cinema. Progetto della scuola "Il Principe"

A San Casciano il cinema entra in classe e diventa materia di studio per gli studenti della scuola media. Il mondo della celluloide tra i banchi affascina e trasmette competenze agli allievi dall’istituto Comprensivo "Il Principe" di San Casciano, diretto da Marco Poli, che ideato e proposto il progetto. È iniziato con un gruppo di ragazzi delle 3° medie di San Casciano il laboratorio di video-recensioni che porterà alla realizzazione di circa 9 brevi video-recensioni del film "Quanto Basta" di Francesco Falaschi, regista toscano e esperto formatore che è parte del progetto ed ha tenuto un laboratorio con i ragazzi. La serata finale conclusiva prevede la visione del film e delle video recensioni con la premiazione finale dei due migliori lavori realizzati dagli studenti. L’iniziativa ha previsto anche la partecipazione del video maker Alberto Peraldo che ha tenuto alcune lezioni L’attività, curata dalla responsabile scientifica Carolina Mancini, si inquadra nel progetto "Vi Portiamo al cinema", che ha l’obiettivo di realizzare un percorso di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico nelle scuole attraverso un ciclo di incontri, proiezioni in classe e al cinema, attività di laboratorio condotte da un gruppo di professionisti del settore. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano nazionale cinema immagini per la scuola ed è promossa dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione.