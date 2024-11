Offerta scolastica. Partono gli open day

Tre giornate per scoprire l’offerta formativa e ascoltare le famiglie. L’Istituto Comprensivo Primo Levi organizza infatti, tre momenti dedicati all’Open day. Le giornate di apertura dei plessi: martedì alle 17,30 alla Scuola primaria Paolieri, il 4 dicembre, sempre alle 17,30, alla scuola primaria Alice Sturiale e sabato 7 dicembre dalle 9 alle 12 alla scuola secondaria di primo grado Domenico Ghirlandaio. L’Open Day sarà un’occasione non solo per conoscere l’offerta formativa, ma anche per favorire il confronto con genitori e famiglie.