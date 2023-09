Occupano la casa dei coniugi morti. Il condominio alle Piagge si ribella: "Siamo stufi, qui spadroneggiano"

di Carlo Casini

FIRENZE

C’è rabbia tra gli inquilini delle case popolari di via Liguria alle Piagge. Nelle scorse settimane due appartamenti sono stati occupati abusivamente dallo stesso gruppo familiare che è già affidatario regolare di altre due case nella strada. Chi abita regolarmente negli alloggi popolari ha dovuto aspettare lunghe graduatorie per vedersi affidare la casa; per poi assistere a personaggi che fuori da ogni regola, spadroneggiando per i condomìni, sfondano una porta e occupano una casa che sarebbe dovuto andare a chi ha più bisogno di loro, previa un regolare iter di assegnazione. Un gruppo di residenti che si firma ‘cittadini premurosi dei diritti e dei doveri che pagano le tasse e che vogliono che chi di dovere prenda i dovuti provvedimenti ‘denuncia in una lettera a La Nazione e alle istituzioni che il 18 settembre "è stata scardinata la porta blindata di un’abitazione in via Liguria 3, sostituita con una blindata nuova e occupata. Da investigazioni fatte tra i residenti della zona è emerso che è stata occupata da una famiglia che ha già in locazione due immobili nello stesso condominio. Purtroppo chi abita nella zona ha paura a far denuncia per possibili ritorsioni. A oggi nessuna autorità preposta sembra abbia fatto verifica e sia venuta a identificare gli occupanti per relativo sequestro e sgombero dell’immobile".

"Chiediamo sicurezza e controlli adeguati su tutti gli alloggi, considerato che vi sono centinaia di famiglie in lista di attesa da anni – continuano – Non possiamo accettare quello che è accaduto e che si sta verificando sempre più spesso, infatti è già accaduto al civico 11 della stessa via Liguria".

"Si tratta di una famiglia – spiega una vicina che vuole rimanere anonima – che ha già due appartamenti e che via via si estende, occupando altri appartamenti, non come noi che abbiamo dovuto impegnarci e aspettare anni il nostro turno. Il primo che hanno occupato, una ventina di giorni fa, era di una coppia di coniugi morti. Dopo che sono entrati hanno accatastato i mobili e la roba dei defunti in strada. Si sono già resi autori di episodi spiacevoli nel condominio, a partire da come tengono il terrazzo che sembra una discarica".

Casa Spa è a conoscenza delle occupazioni abusive in corso negli stabili di via Liguria 3 e 11 a Firenze: "L’azienda ha provveduto a gestire la situazione informando le forze dell’ordine e gli uffici competenti del Comune di Firenze". A Palazzo Vecchio, da subito al corrente della situazione, fanno sapere che "la legalità è un principio guida che tutela tutti, e anche in questo caso non sono ammesse deroghe. L’appartamento occupato in maniera illegittima deve tornare libero".