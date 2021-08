Firenze, 30 agosto 2021 - A Firenze scatta l'obbligo del casco per i monopattini. È quanto prevede una nuova ordinanza sulla sicurezza stradale, presentata dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti a Palazzo Vecchio.

L'obbligo scatterà dal 1 dicembre per dare il tempo alle società di sharing di mettersi in regola. Già a febbraio scorso Palazzo Vecchio aveva adottato un'ordinanza per il casco obbligatorio, poi annullata dal Tar. "Ci sono già molte città in Europa - ha detto Nardella - dove sono in servizio monopattini con l'apposito contenitore per i caschi usa e getta. Oltre a questo lanciamo una campagna di sensibilizzazione che avrà al centro un incentivo economico con un bonus per l'acquisto del casco: non dobbiamo limitarci solo alle regole ma vogliamo incentivare le persone a usare il casco. Speriamo di poter soddisfare 1000 richieste e riuscire a coprire tutto il costo".

"Ho voluto prevedere 90 giorni di tempo per l'entrata in vigore dell'ordinanza - ha spiegato - perché ci auguriamo che arrivi questa norma statale più volte annunciata dove non si parla solo di obbligo del casco ma anche di targa per individuare i monopattini altrimenti i controlli sono difficili, di un corso di formazione che possa prevedere una sorta di patentino, di sistemi di illuminazione oltre che di una assicurazione. Per quanto di competenza dico ben venga l'iniziativa della Regione Toscana, visto che il tema è di interesse non solo per Firenze: tutto quello che va nella direzione di una maggiore sicurezza per me va apprezzato".

Oggi la Giunta della Toscana dovrebbe dare l'ok a una proposta di legge sull'obbligatorietà del casco a livello regionale.