’NYCanta’, Arianna Fracasso in semifinale

È stata selezionata fra i 15 semifinalisti (su 30 partecipanti) del contest "NYCanta" ed é quindi riuscita ad approdare in finale. Importante traguardo per Arianna Fracasso (in foto) in arte "Arianna", classe 2003, residente a Lastra a Signa, che ha partecipato al festival della musica italiana di New York. La giovane artista ha affrontato la semifinale tenutasi a Roma col suo inedito "2Rose" scritto e composto insieme a Roberto Tornabene (Berna), Enrico Palmosi (Kikkozart) e Marco Rettani. Dopo aver ricevuto una borsa di studio da parte dell’Accademia Artisti, si è quindi aggiudicata il posto in finale all’Ocean Theatre di New York, dove si è esibita dinanzi alla giuria composta da Nek, Francesco Renga, Emma Muscat, Marino Bartoletti e Matilde Brizzi, oltre che con Pupo come presentatore. In finale ha vinto il premio "Musica oltre ogni confine" per la canzone più internazionale e il premio "Radio Lattemiele" per la canzone considerata più radiofonica. La della finale puntata verrà trasmessa su Rai 2 il 29 novembre e il 6 dicembre alle 23.15.

Ma intanto, il 25 ottobre, Arianna si è esibita allo Yab di Firenze in occasione dell’uscita del pezzo su tutte le piattaforme digitali. Un’occasione per incontrare i fan della zona e per riportare a casa il suo percorso artistico.