Giannoni (Nursind): "Infermieri pronti a effettuare prescrizioni di presidi sanitari"

Firenze, 10 ottobre 2023 - Gli infermieri sono pronti a effettuare le prescrizioni dei presidi sanitari. Parola di NurSind Toscana, il sindacato delle professioni infermieristiche, che raccoglie così l’apertura manifestata nei giorni scorsi dall’assessore regionale al Diritto alla Salute Simone Bezzini nel corso della risposta a un’interrogazione sul ruolo degli infermieri nell’ambito della ricetta dematerializzata per il trasporto sanitario.

“Siamo molto soddisfatti di questa apertura - commenta il coordinatore regionale Giampaolo Giannoni - e crediamo che si stia andando nel solco del miglioramento e della crescita della professione infermieristica. Un aspetto che ritengo prioritario anche e soprattutto alla luce dei dati allarmanti sull’abbandono della professione da parte di tanti infermieri. Bene che la Regione individui come prioritari percorsi condivisi di autonomia e valorizzazione dei nostri professionisti”.

In molti paesi europei la prescrizione dei presidi sanitari da parte degli infermieri è già una realtà da anni, in particolare per i presidi che possono essere utilizzati per l’incontinenza o di protesica minore. “I nostri colleghi - prosegue Giannoni - sono pronti a fare la loro parte, anche nell’ottica del miglioramento e della semplificazione del servizio offerto alla cittadinanza. In questo modo, inoltre, l’infermiere potrebbe gestire in autonomia i bisogni di natura assistenziale dei pazienti. Come sindacato siamo a disposizione per studiare e redigere protocolli che possano chiarire gli ambiti prescrittivi delle professioni infermieristiche”.

Già da qualche mese, inoltre, in Toscana è in atto la sperimentazione dell’affidamento agli infermieri della prescrizione della ricetta dematerializzata per i trasporti sanitari. “Una sperimentazione - conclude Giannoni - della quale si stanno valutando i risultati. Ci sono ancora degli elementi da mettere a punto, con l’obiettivo di rendere autonomi gli infermieri”.

