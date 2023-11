Nuovo Teatro Cinema Italia: "L’emozione di quel palco"

Nuova vita per il Teatro Cinema Italia di Pontassieve. A 30 anni dalla chiusura, grazie alla Fondazione San Michele (che ha visto unite la parrocchia di San Michele Arcangelo e la Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve) ha riaperto al pubblico lo spazio culturale che ha fatto la storia di Pontassieve. Taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, benedizione e visita al locale completamente ristrutturato, ieri pomeriggio, per aprire il nuovo ciclo per quello che è nato come circolo cattolico nel primo decennio del Novecento.

La programmazione culturale prenderà avvio il 1° dicembre e tra i primi artisti a calcare il palcoscenicofigurano Stefano Fresi, Katia Beni, Anna Meacci e Alessandro Benvenuti. Quest’ultimi ha scritto una lettera a cuore aperto in occasione dell’inaugurazione. Perché lì, dove andava alle feste in maschera per Carnevale, è partito tutto. "Quel palco mi vide iniziare da cantante in erba una carriera che continua ancora oggi" scrive l’attore che non ricorda l’anno (il 1966 o 1967) ma "l’emozione di salire sul palco e cantare per la prima volta accompagnato da una band di amici del cuore sì, quella foto rimane indelebile dentro alla mente".