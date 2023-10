Nuovo Nido a Fiesole: ecco i locali in piazza dei Mezzadri

Al via l’allestimento e l’adeguamento degli impianti nei locali situati in piazza dei Mezzadri a Caldine che, a partire dalla metà di novembre, saranno pronti per accogliere temporaneamente i bambini del Nido di Borgunto. L’Amministrazione ha già preso accordi per i locali di proprietà della società BNP Paribas Leasing Solutions Spa che, insieme a quelli attigui, concessi dalla Parrocchia di Caldine, ospiteranno la sede temporanea del Nido comunale di Borgunto, dichiarato non idoneo per l’attività scolastica in seguito alle ultime verifiche dello scorso agosto. La consegna delle chiavi alla cooperativa del consorzio Co&So, che ha in gestione il servizio e che si occuperà del nuovo allestimento, è stata fatta ieri mattina personalmente dal sindaco Anna Ravoni. A disposizione dei circa 45 bambini iscritti all’asilo ci saranno due ambienti indipendenti, per una superficie totale di 200 metri quadrati.