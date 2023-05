Nuovo ingresso per il Palasport La parrocchia ha ceduto i terreni

di Manuela Plastina

Il palazzetto dello sport di Impruneta avrà un nuovo accesso direttamente dal parcheggio, risolvendo così un annoso problema di sicurezza. Con la firma dal notaio qualche giorno fa, si è conclusa la permuta dei terreni fra parrocchia e Comune, che darà la possibilità di creare un ingresso alla struttura sportiva da piazza Accursio da Bagnolo (piazza Nova). E’ stato l’ultimo atto ufficiale dell’ormai ex sindaco Alessio Calamandrei, portato a termine poco prima delle amministrative che hanno scelto Riccardo Lazzerini come suo successore dopo due mandati consecutivi da primo cittadino, dunque non ricandidabile.

Il Comune dunque è diventato proprietario a tutti gli effetti della particella catastale che affaccia direttamente su piazza Accursio, dove era presente la cucina del rione delle Sante Marie: finora era di proprietà parrocchiale. Adesso si può procedere alla progettazione e realizzazione del nuovo ingresso. "Questo – ha ricordato Calamandrei - consentirà finalmente di risolvere il problema per i residenti della zona, in particolare su via Luca della Robbia: non ci sarà più la strada invasa dalle macchine di chi sosta per recarsi al palazzetto, creando a volte problemi di sicurezza. Il nuovo accesso alla struttura sportiva infatti sarà direttamente dal parcheggio". Con buona pace dei cittadini di zona.

"E’ un piccolo passo, ma fondamentale per un decoro ed una risistemazione dell’area" conclude l’ormai ex sindaco anticipando che la prossima estate "potrebbero esserci altre novità sempre per il palazzetto, ma io son costretto a fermarmi qui".

Lo scorso inverno erano state sostituite nell’impianto sportivo dopo un guasto tutte le pompe di calore e buona parte del riscaldamento per un importo di circa 25.000 euro. Intanto stanno per essere affidati anche i lavori per il rifacimento della copertura del palazzetto per poco meno di 100.000 euro.