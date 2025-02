Nuovo coordinatore per centro didattico

Il centro didattico Matemagia in un’ottica di consolidamento della sede fiorentina del gruppo

cerca un coordinatore / coordinatrice didattica con

le seguenti mansioni: organizzazione e controllo

di calendari didattici, lezioni individuali e corsi

di preparazione con specifico ma non esclusivo riferimento al "match" fra disponibilità orarie di personale docente e richieste dei discenti. Posizione full time nel ruolo di "analista dei fabbisogni formativi" III livello Federterziario Scuola - contratto a tempo determinato sino al 31 dicembre - con finalità di inserimento in organico tempo indeterminato come "coordinatore didattico". Candidature sulla pagina Linkedin dell’azienda.