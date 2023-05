Nuovo consiglio comunale Sono undici i componenti Ecco tutti gli eletti

I Marradesi non hanno eletto solo il sindaco, ma anche il nuovo consiglio comunale, scegliendo i consiglieri con il voto di preferenza. Undici componenti in tutto, con sette consiglieri assegnati alla maggioranza e tre alle minoranze. La prima degli eletti nel gruppo del sindaco "Insieme per Marradi" è Francesca Farolfi, attuale assessore alla cultura: ha ottenuto 120 preferenze; poi Iacopo Visani, 110 preferenze, Walter Scarpi, che ha ottenuto 94 voti, Maura Camporesi, 93, Andrea Badiali, 84, Nicoletta Maretti, 81 e Veronica Alberghi, 57 preferenze. Primi dei non eletti Alessandro Sartoni e Fabrizio Alpi: entrambi hanno ottenuto entrambi 44 voti. Poi le minoranze: il centrodestra ha ottenuto, col 20% dei voti, due consiglieri comunali, il candidato sindaco Stefano Benedettini e Raffaella Ridolfi (Forza Italia) che è stata per cinque anni capogruppo dell’opposizione. Per la lista civica "Anima Marradi", che ha ottenuto il 9,3% entra in consiglio solo il candidato sindaco Rudi Frassineti.