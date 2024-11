Nuovi posti auto all’ex Centauro. Prima apertura

Quella della area ex Centauro è una parte importante di Pontassieve che, progressivamente, torna a nuova vita. Da ieri è infatti aperto il nuovo parcheggio pubblico a servizio dell’area industriale del capoluogo. Si è concluso infatti il primo stralcio di lavori che interessano l’area ex Centauro e che ieri mattina ha visto l’apertura di nuovi parcheggi e viabilità a servizio dell’intera area industriale. Un’apertura importante, per una nuova struttura che va a sopperire una delle criticità della zona che era rappresentata proprio dalla carenza di posti auto in un’area che – soprattutto nelle ore diurne, quelle lavorative – è particolarmente frequentata ed affollata di auto. L’intervento, nel suo complesso, non è comunque da considerarsi concluso.

La realizzazione di questa prima parte del progetto è anche propedeutica ad accogliere un secondo stralcio di lavori che vedrà - in una porzione del terreno divenuta nel 2020 di proprietà comunale - la nascita di un centro ricerca sulle energie rinnovabili, che sarà gestito dal consorzio Re-cord. Questa struttura - finanziata dalla Regione Toscana per un importo di quasi un milione e 300mila euro - sarà destinata ad attività di ricerca e sviluppo di progetti innovativi nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti. Un lavoro che sarà al servizio e in supporto degli enti pubblici e del tessuto imprenditoriale di tutto il territorio e che - proprio per questo tipo di realtà - potrebbe risultare prezioso.

Leonardo Bartoletti