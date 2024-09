Nuovi fondi per le zone soggette a vincolo

Un sostegno di 19,3 milioni di euro per lo sviluppo rurale della Regione Toscana. È quanto approvato dalla Commissione europea, che concede così l’accesso al Fondo agricolo europeo. L’ammontare sarà gestito dall’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, che erogherà i finanziamenti in base allla graduatoria del bando misura 13, per le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici per l’annualità 2024. A questo ammontare sarà poi aggiunto un milione per l’annualità del 2025, che non andrà a pesare sul bilancio regionale. Questi fondi, infatti, sono finanziati da quote comunitarie e statali.

Oltre al finanziamento per il Piano di Sviluppo Rurale, la regione Toscana ha destinato 18,8 milioni per l’apertura del bando sulla diversificazione delle attività non agricole per le aziende agricole, nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale per l’annualità 2024, le cui disposizioni sono state approvate in giunta.

Il bando uscirà nei prossimi mesi, ma due sono gli obiettivi da raggiungere: migliorare l’orientamento al mercato e la competitività dell’azienda con investimenti sulla ricerca in tecnologia e digitalizzazione; promuovere l’occupazione, con attenzione sulla parità di genere, la bioeconomia circolare e la selvicoltura sostenibile. Il sostegno sarà per il 50% degli investimenti (il 60% per le zone montane).

Lorenzo Ottanelli