Nuovi agenti, educatori e impiegati . Lavoro: piano assunzioni del Comune

Non è più il tempo del posto fisso, quello sognato da generazioni di lavoratori.

I più giovani, infatti, hanno capito da tempo che il lavoro per la vita, come lo hanno vissuto i loro padri e i loro nonni, rappresenta ormai una sorta di ‘mosca bianca’ in un universo fatto sempre più di contratti a tempo e precari.

Eppure, anche proprio per questo, la stabilità garantita da un impiego in un ente pubblico continua ad esercitare un certo fascino, come dimostrano le migliaia di partecipazioni di candidati a concorsi pubblici anche con poche disponibilità a disposizione.

Sarà così certamente anche per le possibilità aperte dal nuovo piano assunzionale del Comune di Sesto approvato ieri dalla giunta comunale, con alcune procedure concorsuali, fra l’altro, già ultimate o in corso. In particolare, il piano prevede il reclutamento, in diversi ambiti della macchina comunale, di 37 nuovi dipendenti per il Comune.

A raggiungere gli attuali 283 già assunti (numero decisamente più basso rispetto a quello del passato) saranno diverse figure professionali, utili per rafforzare i servizi erogati dall’ente in numerosi settori.

Verranno così assunti otto nuovi agenti di polizia Municipale (in aggiunta ai 45 già in forza al comando), necessari per garantire un rafforzamento importante del settore.

Da tempo infatti era emersa la necessità per Sesto, come anche per il Comune contermine Calenzano, di poter ampliare l’organico dei vigili visti i tanti servizi da coprire. Sette saranno invece i nuovi educatori di asilo nido, in aggiunta ai 16 presenti finora, che saranno individuati attraverso il maxi concorso in corso: l’aumento del numero di assunzioni per queste figure deriva dal fatto che nel prossimo autunno dovrebbe aprire i battenti il nuovo asilo nido comunale all’interno dell’ex Cappell’Ajo matto al Neto con la possibilità di accogliere 23 bambini.

A questi nuovi lavoratori del Comune di Sesto si aggiungeranno anche otto istruttori amministrativi, due istruttori tecnici, cinque funzionari amministrativi, tre funzionari tecnici, tre funzionari di vigilanza e un funzionario di protezione civile.

"Investire sul personale per un Comune è investire nella qualità dei servizi, nella rapidità delle risposte e nell’efficacia delle proprie azioni – commenta intanto il sindaco Lorenzo Falchi dopo il via libera al piano assunzionale –. I dipendenti del Comune di Sesto rappresentano una preziosa risorsa di conoscenze, competenze e impegno fondamentale per tradurre progetti e visioni in atti concreti. Con questo piano contiamo non solo di sostituire pensionamenti e fuoriuscite ma di rafforzare in particolare alcuni settori delicati". Insomma il Comune nei prossimi cinque anni punta ad espandere il suo organico creando, di fatto, ulteriori posti di lavoro sul territorio.