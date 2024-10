Nuovi agenti di vendita per EtruriaLuceGas

EtruriaLuceGas, impegnata nella realizzazione della rivoluzione energetica italiana, cerca agenti di vendita per la città di Firenze. L’azienda offre una formazione specifica per crescere nel ruolo, un piano carriera chiaro e meritocratico per sviluppare il proprio potenziale e un inquadramento come agente di commercio con piano provvigionale su tre livelli: quota fissa di acquisizione, ricorrente variabile e quota fissa di mantenimento. Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma di maturità e di una ottima conoscenza dell’italiano. Sono graditi spirito d’iniziativa e capacità di risolvere problemi in modo efficace oltre che una eccellente predisposizione al lavoro in team e al contatto con i clienti. Le persone interessate possono inviare il proprio cv a [email protected].