Nuova veste per il Museo del vino Ecco il piano dell’amministrazione

Riqualificare il Museo del Vino ai Lecci, sulla via Lucardese, tramite il bando Spazi Attivi 2022 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. E’ quanto vuole realizzare la giunta Mugnaini a Montespertoli. Si cerca di ripetere ciò che è accaduto nel recente passato: precisamente un anno fa, nel luglio 2021, il Centro Culturale "Le Corti" è stato inaugurato nella sua rinnovata veste grazie anche alla partecipazione e all’ottenimento di alcuni finanziamenti del bando Spazi Attivi 2017. "In questo particolare momento - spiega il sindaco Alessio Mugnaini - è doveroso fare tutto quello che è necessario per far crescere il nostro paese. Montespertoli ha bisogno di spazi pubblici che si rinnovino e che mettano al centro l’esperienza e la nostra tradizione rurale. Abbiamo pensato di trasformare l’attuale museo del vino in un vero e proprio museo del territorio dando spazio a tutte le filiere agricole con anche nuovi spazi didattici". L’intervento ammonta ad una spesa complessiva di 295.000 euro e la somma richiesta è di 147.500 euro, corrispondente al 50% delle spese ammissibili. Il Centro per la Cultura della Vite e del Vino "I Lecci", nato vent’anni fa con l’obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi prodotti, ha inevitabilmente bisogno di essere ripensato e rigenerato verso un nuovo pubblico ponendosi obiettivi al passo con i tempi. Da un lato, sono previsti interventi strutturali volti a rendere maggiormente fruibili e accessibili gli spazi, come la terrazza al secondo piano che sarà chiusa con l’inserimento di una veranda a vista che consentirà al pubblico di godersi anche in inverno la meravigliosa vista delle dolci colline del nostro territorio. Dall’altro lato, sono previste implementazioni delle attività e delle iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici della nostra terra, potenziando le collaborazioni con la Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana, Slow Food Empolese Valdelsa, Associazione Assoenologi e l’Associazione Città del Vino.

Andrea Ciappi