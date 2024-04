Nuova tramvia, l’iter prosegue : "Fondamentale che passi in centro"

L’iter è decisamente più indietro rispetto ad altre linee tranviarie (Bagno a Ripoli e Campi ad esempio) ma anche a Sesto sta proseguendo il percorso per il prolungamento della linea 2 verso il territorio sestese con l’intenzione dichiarata di fare arrivare il tram nel centro cittadino. "Al momento – dice la vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli – siamo in fase di progettazione di fattibilità tecnico economica. Il progetto è già concluso ed attualmente sono in corso le verifiche da parte dei tecnici ma, stando anche ai collegi di vigilanza che facciamo abbastanza spesso con gli altri enti coinvolti, la Regione e il Comune di Firenze che è stazione appaltante, nelle prossime settimane la progettazione dovrebbe essere approvato nelle giunte di Sesto e Firenze. I prossimi step saranno la progettazione definitiva, esecutiva e poi il via ai lavori. Al momento, però, non possiamo dare un cronoprogramma preciso ma, con l’approvazione del piano di fattibilità, saremo più chiari sui tempi". Pochi mesi fa il presidente della Regione Eugenio Giani aveva ipotizzato il possibile via all’intervento entro l’estate 2025. Il tracciato previsto è quello già annunciato nel 2021 che aveva suscitato polemiche per la mancanza di fermate all’interno del polo scientifico universitario ad eccezione di quella del Liceo Agnoletti e che dovrebbe mettere in comunicazione anche una serie di punti e ‘servizi’ nevralgici: da Peretola la linea farà un tratto interno lungo viale XI agosto arriverà a Castello dove girerà costeggiando la ferrovia trovando poi l’ex canile, il luogo dove sarà realizzato il deposito, attraverserà quindi via Pasolini arrivando nella fascia di territorio oggi non urbanizzata fra via Pasolini e via della Pace per poi arrivare alla fermata del nuovo liceo Agnoletti nel campus ed entrare infine, con una sorta di inversione a U in via Neruda. Resterebbero poi gli ultimi chilometri, quelli necessari per portare il tram nel centro di Sesto, in piazza Lavagnini, (presenti fra l’altro nella progettazione) cui il Comune di Sesto punta fortemente: "Per quanto ci riguarda – dice infatti Pecchioli – è essenziale che la tranvia arrivi in centro: dopo intermodalità e il fatto che tocchi sia la stazione di Castello e Zambra, il liceo scientifico e il polo universitario è fondamentale che la linea raggiunga il centro per garantire, una mobilità affidabile ed efficiente per i cittadini. Per noi questa è una priorità assoluta".