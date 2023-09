Firenze, nudo si arrampica sulla statua in piazza della Signoria

Firenze, 24 settembre 2023 – Si è arrampicato sulla statua di Ercole e Caco in piazza della Signoria completamente nudo. Un atto dimostrativo che non è sfuggito ai tantissimi presenti davanti a Palazzo Vecchio dove oggi è previsto l’arrivo dell’iniziativa Corri la vita.

Così Vaclav Pisvejc, noto già per altri episodi del genere, vestito solo dalla scritta “censurato” trasversale sul corpo, ha creato attimi di caos. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili urbani, i carabinieri e i vigili del fuoco. L’uomo è stato coperto e fatto scendere dalla statua in poco tempo.

L’ artista contestatore, è lo stesso che l’anno scorso aveva imbrattato il leone rampante sempre in piazza Signoria e che dette fuoco al drappo nero che copriva il David, sempre davanti al Comune, come gesto di solidarietà con l’Ucraina.

Vaclav Pisvejc è stato quindi arrestato dai carabinieri per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, secondo quanto spiegato, è stato contestato anche il reato di deturpamento di beni culturali e atti osceni. Intanto Palazzo Vecchio sta effettuando accertamenti per verificare eventuali danni alla statua: al momento non sarebbero emersi.