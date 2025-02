Novoli, Giovanissimi di successo. Un gruppo che punta in alto

Il settore giovanile del Novoli calcio si conferma in crescita. La società arancioblù di via Corelli è una bella realtà. Quest’anno ha messo in particolare evidenza le due formazioni Giovanissimi che stanno ben figurando nei rispettivi campionati. Il gruppo dei Giovanissimi B, allenati da Carlo Maniscalco e Mirko Gagnarli, è molto migliorato rispetto alla stagione precedente e dopo la fase autunnale, conclusa al quinto posto dietro compagini quotate, adesso nella fase invernale e primaverile sta giocando per le prime posizioni. La formazione dei Giovanissimi, allenata da Cosimo Del Panta e Mirko Bernocco, mette in mostra ottime individualità consolidando un gruppo con tante giovani promesse che può essere una risorsa per il Novoli anche in futuro. Ritrovando il valido ruolino di marcia degli scorsi anni la squadra Allievi B, allenata da Simone Pelanti e Alberto Travagli, ha il passo giusto in prospettiva di una formazione Allievi di valore per la prossima stagione sportiva. Alla ribalta gli Juniores allenati da Gabriele Pallante e Gabriele Tedici che hanno confermato la qualità della rosa giocatori e stanno disputando un campionato di alta classifica con la possibilità di giocarsi l’accesso alla Coppa Toscana Provinciale di categoria.

La scuola calcio del Novoli è diretta da Fabio Serni che è il direttore tecnico, insieme al responsabile Mirko Casarosa e con il loro lavoro coadiuvato da istruttori qualificati stanno portando concreti risultati per la crescita dei ragazzi sia dal lato tecnico che educativo.

I direttori sportivi del settore giovanile sono Cosimo Del Panta e Daniele Bellini legati da un’amicizia che li porta a collaborare giornalmente riuscendo a ottenere buoni risultati. La società è guidata dal presidente Roberto Travagli con l’area sportiva della Prima squadra e Juniores affidata alla regia di Cristiano Centelli. Da tanti anni il segretario è Luciano Degl’Innocenti, punto di riferimento per tutte le persone che varcano il cancello del Novoli Calcio. Il club arancioblù vanta una squadra dilettanti in Prima categoria che sta tenendo in alto il blasone del club.

Francesco Querusti