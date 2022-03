Incendio a Novoli: appartamento in fiamme, cinque intossicati

Articolo : Incendo: a fuoco un appartamento in via Panicale. Una persona in ospedale

Firenze, 28 marzo 2022 - Un appartamento in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti stanotte intorno alle 2,30 a Novoli, in via Paganini, per un incendio scatenatosi all'interno di una casa. Cinque persone, di età compresa tra i 19 e i 63 anni, rimaste intossicate dal fumo, sono state presi in carico dal personale sanitario del 118 e trasportate in codice giallo presso l'ospedale fiorentino di Careggi. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 3,45. Ancora da definire le cause del rogo.