Notte dell’archeologia a Fiesole. Iniziative nel segno degli Etruschi

Anche se abitato dal Neolitico, furono gli Etruschi a fare di Fiesole fin dal IV secolo a.C. una delle più importanti città alle pendici dell’Appennino tosco-emiliano. Arrivarono poi i Romani, che costruirono i grandi edifici che resistono ancor oggi, come il “Theatrum faesolanum“.

Ed è in onore di tanta storia che mercoledì si festeggia la Notte dell’Archeologia ai Musei di Fiesole, tra performance teatrali, visite guidate, letture, incontri e iniziative per i più piccoli.

Il tema dell’iniziativa, che fa parte della rassegna promossa dalla Regione Toscana, ormai alla sua 24ª edizione, è “Archeologia, che passione!“, che inizia con l’apertura straordinaria e gratuita alle 18 del Museo Civico Archeologico e dell’Area Archeologica, per proseguire con tante attività, tutte gratuite e su prenotazione, rivolte a un pubblico di appassionati e curiosi di tutte l’età. Laboratori per i più piccoli sul lavoro dell’archeologo e sui miti etruschi, incontri come quello dedicato al teatro nel mondo romano, con il professor Gianni Guastella dell’Università di Siena, e performance teatrali con lo spettacolo itinerante “’Massimo Gargennio” a cura della compagnia Teatro dell’Elce che, dalle 20.30, con tre repliche, porterà venti spettatori per volta, con cuffie wireless, a muoversi tra i resti dell’Area Archeologica, imbattendosi nell’antico soldato per ascoltarne la storia e i ricordi.

A chiudere la serata, alle 22.30 e fino alle 23.30, tutti col naso all’insù per guardare le stelle dalla terrazza del Teatro Romano, con gli esperti dell’Inaf, Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

"Mi auguro siano in tante e tanti a venire a conoscere la storia della nostra Fiesole nella Notte dell’Archeologia, manifestazione a cui sono particolarmente legata - afferma il sindaco Cristina Scaletti -. Iniziative come questa, che è davvero una bella occasione di condivisione e di scoperta, sono il segno che dalla collaborazione tra le diverse realtà che animano il territorio nascono iniziative capaci di portare la cultura e l’approfondimento a tutti".

Per prenotazioni: modulo on-line. Info 055-5961293 - [email protected], tutti i giorni dalle 9 alle 18.30.

Olga Mugnaini