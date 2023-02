Nonni digitali con i nipoti tutor Così il web non fa più paura

Nonni e nipoti si ritrovano e fanno amicizia dietro lo schermo di un computer. La seconda edizione di "GenerAzioni digitali", iniziativa del Comune con l’istituto Gobetti Volta, è un successo di entusiasmo e di passione. Venticinque ragazzi dell’indirizzo informatico della scuola superiore stanno seguendo altrettanti anziani di Bagno a Ripoli ad affrontare con maggiore conoscenza e meno paura il mondo del digitale.

Negli incontri, imparano tante cose per loro nuove ma ormai fondamentali: scrivere un testo al computer, stampare un documento, mandare un messaggio su Whatsapp, rispondere a una videochiamata. Cellulare e computer diventano più accessibili grazie ai ragazzi che stanno svolgendo il ruolo di speciali docenti, tutti tra i 16 e i 18 anni. I loro "studenti" hanno un’età variabile: Sandro, il più "maturo", ha 92 anni e l’entusiasmo di un ragazzino. Le lezioni si svolgono settimanalmente e "le richieste sono state così tante – spiega l’assessore all’istruzione Francesco Pignotti – che non è stato possibile accoglierle tutte. Ma l’iniziativa continuerà, anche perché crea legami costruttivi tra generazioni diverse".

Accanto agli studenti del Gobetti Volta anche altri tre giovani un po’ più grandi, impegnati nel servizio civile in Comune nella facilitazione dei cittadini verso la digitalizzazione dei servizi. Hanno il compito di creare l’identità digitale (lo Spid) per i "nonni" che ancora non l’hanno. I servizi si svolgono all’Urp e si prenotano con appuntamento (8-13 lunedì, mercoledì, venerdì e 8-1214.30-18 il martedì e giovedì). Info: 055 6390222, o scrivere a: [email protected]

M.P.