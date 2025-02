Non solo Carnevale, gli eventi

Tanti appuntamenti nelle Signe, fra eventi legati al Carnevale e altre iniziative. Nella frazione signese di San Mauro, il 2 marzo torneranno a sfilare i carri mascherati: i corsi sono previsti a partire dalle ore 14.30, con partenza da piazza Aldo Moro e quindi con un percorso lungo via dei Lavatoi, via del Pozzo Rosso, via Nannucci, piazza Ciampi e via della Chiesa. L’ingresso al Carnevale è gratuito, ma sono gradite le offerte che serviranno a sostenere le prossime edizioni della manifestazione. L’iniziativa è promossa dalla parrocchia e dal Comitato Carnevale. Lunedì 3 marzo (ore 21), appuntamento invece nel centro di Lastra a Signa con il "Salotto musicale" della Pro Lastra Enrico Caruso, nella sede di via Diaz 116. In programma, dopo la presentazione di Marco Rimediotti, musica dal vivo di grandi autori classici. L’ingresso è libero.