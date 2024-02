"Non sento più tour", i Bluebeaters approdano al Glue

"The Bluebeaters hanno sempre reinterpretato in chiave reggae e ska brani altrui, successi italiani e internazionali. Quando Giuliano Palma è uscito dal gruppo siamo ripartiti da dove eravamo rimasti, abbiamo fatto il punto sulla nostra produzione, poi è scattato il momento di andare oltre". Tornano alla ribalta con il loro nuovissimo Non Sento Più Tour i Bluebeaters, che domani saranno protagonisti al Glue di Firenze (apertura porte alle 22 - inizio live alle 23 - ingresso gratuito con tessera annuale). Attivi da 29 anni, The Bluebeaters ne hanno passati18 con Giuliano Palma alla voce, che negli ultimi 11 anni è stato sostituito da Pat Cosmo (entrambi già Casino Royale), che anche all’alternative concept space di Viale Manfredo Fanti dialogherà sul palco con Paolo De Angelo Parpaglione al sax, Cato Senatore alle chitarre, Henry Allavena al trombone, Ricky Albini Trissino al basso, Danilo Scuccimarra al piano e Count Ferdi alla batteria. Il gruppo, che lo scorso anno è stato la band del dopofestival di Sanremo, presenterà dal vivo a Firenze il nuovo singolo "Non Sento Più", tante cover in chiave ska e rock steady, ma anche qualche brano originale, visto che l’ultimo album "Shock!", pubblicato da Garrincha Dischi, propone un repertorio in levare dedicato alle canzoni che la band ha scritto con tanti amici artisti (Lo Stato Sociale, Coez, Bianco, Diego mancino e altri). Una svolta creativa che motiva e fortifica l’ispirazione di questa formazione perennemente in tour. Il cui suono torna alle radici della musica giamaicana, ma con uno slancio e una consapevolezza rinnovata che specchia nel ritmo che in gruppo infonde alle vorticose e gioiose danze del suo pubblico di ogni dove.