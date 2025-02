"Non diversi, ma unici: gli sport oltre le differenze"

La professoressa Chiara Burgassi dell’I.S.I.S. Gobetti-Volta ci racconta del progetto sportivo "Movimento in allegria". Come nasce?

"Dalla volontà di Menarini ’Volpe Rosse’, associazione professionista di basket in carrozzina, con l’obiettivo di creare un ambiente dove condividere esperienze motorie plurali. Grazie al DS e al DSGA del Gobetti-Volta, è stato possibile allestire un centro sportivo pomeridiano, organizzato dalla sottoscritta e dal vice allenatore delle Volpi Rossi, per proporre giochi ed esperienze ludico-motorie uniche. Non solo basket, ma anche giochi di autonomia, danza e movimento creativo, bocce e pallamano. È stare insieme raggiungendo obiettivi condivisi e raggiungibili per tutti".

Cosa significa sport per tutti?

"Significa esperienze motorie inclusive, superando il concetto di normalità e specialità. Bisogna parlare di unicità: tutti siamo diversi, quindi bisogna cercare di fare delle attività dove ognuno di noi, in base alle diverse abilità, fa il meglio che può. C’è un successo in tutto e per tutti".

Quali difficoltà incontra nel lavoro?

"Qualche volta è difficile che ci sia il raggiungimento da parte di tutti degli obiettivi prefissati. Però siccome tutta l’attività è flessibile, si cambia e si modifica. Questo progetto lo faccio anche per i miei studenti".