Quali sono i nomi più diffusi a Firenze, ecco come si chiamano i nuovi nati

Firenze, 1 marzo 2025 – Quali sono i nomi più comuni tra i fiorentini? E quali quelli scelti per i nuovi nati? Il focus demografico contenuto nel bollettino di statistica di febbraio 2025 del Comune di Firenze svela le preferenze dei cittadini, offrendo un’interessante panoramica su nomi e cognomi più diffusi in città.

Se si guarda alla popolazione residente nel capoluogo toscano, il nome femminile più ricorrente è Francesca, con ben 3.488 presenze. Seguono Laura (3.088) e Anna (3.056), mentre Maria, che fino al 2016 era il nome più frequente, scende al quarto posto con 2.731 ricorrenze. Poche le variazioni rispetto al 2023, se non per Carla, che perde terreno passando dalla 19ª alla 24ª posizione.

Sul versante maschile, il primato spetta ad Andrea, scelto per 5.140 fiorentini. Alle sue spalle troviamo Marco (4.740), Alessandro (4.679), Francesco (4.534) e Lorenzo (4.213), il primo tra i nomi tipicamente legati alla tradizione fiorentina. Anche in questo caso, la classifica resta pressoché invariata rispetto agli anni precedenti, con una sola eccezione: Antonio perde tre posizioni, lasciando spazio a Niccolò, Tommaso e Luca. Da segnalare due curiose parità: Alessio e Fabio (1.500 residenti) e Claudio e Maurizio (1.283).

Ma le tendenze cambiano rapidamente quando si prendono in considerazione i nati nell’ultimo anno. I genitori fiorentini nel 2024 hanno premiato il nome Sofia per le bambine e Leonardo per i bambini. Sofia si impone su Vittoria, Ginevra e Aurora, mentre Emma perde una posizione e Anna scivola di cinque. Cresce invece la popolarità di Alice e Bianca, e fanno il loro ingresso tra i primi dieci Margherita, Olivia e Ambra, che scalzano Giulia, Adele e Beatrice.

Tra i maschi, Leonardo torna al primo posto dopo aver ceduto temporaneamente il primato a Edoardo, ora secondo. Segue Lorenzo, nome tradizionalmente forte tra i neonati fiorentini. Giulio perde terreno, scivolando dalla quarta alla dodicesima posizione, mentre Tommaso ne approfitta per guadagnare una posizione. Si registrano anche tre nuovi ingressi nella classifica dei più scelti: Cosimo, Filippo ed Enea, che conquistano rispettivamente il quinto, settimo e undicesimo posto.

E per quanto riguarda i cognomi? La supremazia di Rossi è ancora incontrastata, seguito da Bianchi, Innocenti, Gori e Conti. La prima presenza straniera è quella di Hu, che si conferma al sesto posto come nel 2023, guadagnando due posizioni rispetto al 2021. Hu è addirittura il cognome più diffuso nel quartiere 5, superando Rossi e precedendo altri cognomi di origine cinese come Chen, Wang, Zhou e Wu. Negli altri quartieri, invece, il primato resta saldamente nelle mani di Rossi.

Un dato significativo riguarda la crescita del numero di cognomi differenti: a fine 2024, Firenze conta ben 74.006 cognomi diversi, contro i 73.073 registrati nel 2023. Un segnale di come la città sia sempre più caratterizzata da una varietà di origini e identità, riflesso delle molteplici storie che ogni nome e cognome porta con sé.