Nodo ex Gkn Il parere di Fdi sulla nuova crisi

"La solidarietà alla ex Gkn non basta, è sbagliato il modo di gestire la crisi". così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli durante l’incontro con l’assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan che ha illustrato il modello veneto di gestione delle crisi aziendali. "La Gkn – dice Torselli – è un esempio dell’approccio sindacale con cui la Regione affronta le crisi aziendali. In Consiglio abbiamo votato diversi atti in solidarietà ai lavoratori, ma la solidarietà è utile fino ad un certo punto". Torselli, quindi, suggerisce di ‘copiare’ dal modello veneto. "La Regione Veneto, e in particolare l’assessore Donazzan, è andata oltre la semplice e populistica sindacalizzazione dei conflitti, elaborando un modello che vede la Regione come mediatore reale delle crisi. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di legge legata al Piano di Sviluppo regionale per importare questo modello". All’incontro con Donazzan era presente anche Vittorio Fantozzi, vice-capogruppo FdI e vice-presidente della Commissione sviluppo economico. "Abbiamo sempre ritenuto anomala la figura del consigliere speciale del governatore Giani per la gestione delle crisi aziendali – dichiara Fantozzi – che si occupa più di difesa dei lavoratori anziché di risoluzione della crisi. Così si perde di vista la dimensione strutturale di questi fenomeni e non si creano le fondamenta affinché le aziende escano dalle crisi attraverso una ricollocazione produttiva".