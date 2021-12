Firenze, 5 dicembre 2021 - In occasione della manifestazione di no Green pass Liberiamo l'Italia, svoltasi ieri pomeriggio a Firenze, la Digos ha sanzionato nove partecipanti perchè senza mascherina: la multa è scattata a prescindere dell'ordinanza del sindaco Dario Nardella che impone il dispositivo all'aperto nel centro, legandosi alla situazione di assembramento dovuta al corteo.

In tutto, spiega la questura, erano circa 150 i partecipanti che riunitisi in piazza Santa Maria Novella si sono poi mossi in corteo. Nessun problema di ordine pubblico. Sempre ieri la polizia, a Sesto Fiorentino, ha sanzionato la titolare di una parafarmacia perchè trovata a lavorare senza Green pass.