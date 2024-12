No alla violenza. Flash mob in piazza

I ragazzi delle scuole secondarie di Primo grado protagonisti delle iniziative contro la violenza sulle donne. I giovani studenti sono stati infatti protagonisti di un periodo di formazione nella loro scuola, che poi ha avuto il proprio culmine in un’iniziativa che si è svolta in piazza della Repubblica, a Londa, davanti alla panchina rossa. Dove la scuola, insieme alla scuola primaria dello stesso plesso, hanno dato appuntamento alla cittadinanza per un momento di condivisione. Davanti al sindaco Tommaso Cuoretti, all’assessore alla Cultura del Comune di Londa Paola Maggi, al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Desiderio da Settignano Mauro Tatti e ad altre autorità locali, gli alunni della scuola media hanno letto le loro frasi preparate in classe ed hanno scoppiato dei palloncini rossi per dire "No alla violenza contro le donne". Contestualmente i bambini della primaria hanno realizzato un piccolo flash mob sul tema.

Leonardo Bartoletti