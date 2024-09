no alla proroga

"Mentre gli azionisti andranno all’incasso, per gli operai scatterà il licenziamento. Non ci sarà nessuna proroga degli ammortizzatori sociali": è dura la presa di posizione dei Sudd Cobas in merito alla vicenda Montblanc. Lunedì 23, infatti, come spiegano dal sindacato, "gli azionisti della Richemont (holding che riunisce diversi marchi del lusso) riscuoteranno i loro dividendi annuali. Nello stesso giorno scadrà il contratto di solidarietà per i lavoratori della ZProduction. Per loro e per i colleghi della Eurotaglio si apriranno quindi le porte per una procedura di licenziamento". Tutto questo "nonostante fosse nelle disponibilità dell’azienda il rinnovo del contratto che avrebbe garantito altri sei mesi di cassa integrazione, ma l’azienda ha deciso di rinunciare a questo strumento e andare verso la liquidazione volontaria. Anche perché dopo il 23 settembre non sarà possibile un’altra proroga". La Regione, intanto, ha convocato un tavolo per il 26 settembre.