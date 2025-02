Netflix semina i primi indizi. Conto alla rovescia per ‘Il Mostro’

FIRENZEL’auto dei due fidanzati in cerca di tranquillità illumina con i fari una strada di campagna. Dallo stereo nell’abitacolo, esce la voce di Loretta Goggi, che canta Maledetta Primavera, la canzone con cui vinse il festival di Sanremo nel 1981. Una mano amorosa s’allunga sulle gambe della ragazza. Ma qualcuno osserva dal buio, e sta per interrompere la passione del momento e i sogni per il futuro: chi era quell’assassino armato di Beretta calibro 22 e di un coltello per mutilare le vittime?

Il teaser ufficiale diffuso ieri da Netflix fa crescere l’attesa per l’uscita della serie, annunciata dalla piattaforma per l’autunno: "Il mostro". Quattro episodi, secondo i rumors, per ricostruire i 17 anni di terrore segnati dal serial killer tra il 1968 e il 1985. Nelle campagne intorno a Firenze, sedici giovani persero la vita mentre si trovavano in intimità, in auto o in una tenda.

Ma quella del Mostro è stata anche un’epoca di indagini, inquisiti, processi e condanne. E il racconto si snoderà proprio da questa angolazione: "In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista".

La serie diretta da Stefano Sollima (scritta con Leonardo Fasoli), prodotta da The Apartment, società del gruppo promette Freemantle, e AlterEgo, promette di essere "basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche".

"Tutto terribilmente vero", anticipano, "perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime". Molte delle scene sono state girate nei veri luoghi del mostro: dall’ex tribunale di piazza San Firenze, ai piccoli centro della Val di Pesa.