Nelle viscere della Terra. Tutto esaurito al Gamps

Un Natale da ‘tutto esaurito’ per il Gamps, il Museo di Paleontologia e Scienze della Terra di Scandicci che, nel periodo festivo appena terminato, ha visto l’arrivo di una folla di visitatori (molti dei quali bambini): "Il bilancio– dice il presidente Simone Casati – è sicuramente positivo. Per gestire l’afflusso del pubblico e garantire a tutti un’esperienza piacevole mai come adesso, è necessario prenotare la visita con tempi di attesa di almeno un mese. Per fortuna, grazie alle aperture straordinarie, è stato possibile ospitare centinaia di visitatori; durante le festività la richiesta per visitare il museo è cresciuta in modo esponenziale".

Una crescita costante a premiare anche il lavoro dei volontari che l’hanno plasmata dal nulla: "Il percorso museale del Gamps – prosegue Casati – è un continuo crescere di scoperte ed emozioni, l’importanza dei minerali nella vita di tutti i giorni, il lavoro dei minatori del passato, spesso sottovalutati, ma che ci hanno permesso di diventare ciò che siamo. Una delle ultime attrazioni del Museo è il pozzo minerario, un effetto affascinate che dimostra cosa provavano a scendere nelle viscere della terra. La nuova sala della balena Tosca invece è un viaggio sul fondo del mare, esperienza spettacolare che lascia tutti a bocca aperta. La wow room, ampliata rispetto al passato, è un insieme di colori che catturano e rapiscono lo sguardo del visitatore: tornare nel mondo reale è quasi come fare un dispetto alle persone che godono della meraviglia della luminescenza dei minerali. Infine la sala della ricerca scientifica fa capire quanto sia importante la realtà del Gamps nel contesto nazionale della ricerca e lo studio delle faune marine del passato".

S.N.