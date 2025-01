Nella cittadella dello shopping arriva il padel

Il centro commerciale I Gigli continua a evolversi e cambiare per andare incontro alle nuove esigenze dei clienti. In questa ottica dovrebbe rientrare anche la riduzione del supermarcato Pam Panorama. Secondo le indicrezioni è già partita una ristrutturazione che porterà il supermercato da 5.500 metri quadrati a 2.019 metri quadrati. Meno della metà, dunque, resterà a disposizione di chi vuole fare la spesa, e l’altra parte? Al momento non ci sono rumors ma quello spazio è sicuramente appetibile per grandi marchi che vogliono creare un punto vendita esclusivo a livello regionale, come è accaduto con Bershka, il marchio d’abbigliamento a basso prezzo che tanto piace ai più giovani.

Ma da anni si parla addirittura di uno spostamento del negozio Pam Panorama all’esterno del centro commerciale, realizzando un nuovo edificio da adibire solo a supermercato nell’area del grande parcheggio del centro commerciale in modo da facilitare chi vuole soltanto fare la spesa e magari ha i minuti contati. Gli spazi non mancano anche se i posti auto valgono oro visto che ogni anno il centro è visitato da oltre 20 milioni di persone.

La ’cittadella’ dello shopping (ben 140 i negozi oltre a un’ampia offerta per la ristorazione) è fornita di ogni servizio, cinema compreso viste le dodici sale dell’Uci Luxe che si trovano a pochi passa dal centro commerciale. Anche qui sono in corso dei lavori per dare un nuovo volto all’area. In particolare pare nasceranno diversi campi da padel nell’attuale parcheggio retrostante l’edificio. E insieme ai campi per giocare allo sport del momento, negli spazi tra la multisala e viale Fratelli Cervi sono previsti un’attività per la ristorazione e una palestra. Al momento sono presenti soltanto le strisce bianche e rosse che delimitano l’area.