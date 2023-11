Natale, luci eventi e iniziative. Gli appuntamenti sul territorio

In città si respira l’atmosfera natalizia. Ieri è stato inaugurato il mercatino di Natale organizzato da Città Futura, con 15 casette in legno che resteranno fino al prossimo 24 dicembre. Sempre da ieri è aperta anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’area tra Resistenza, Pantin e Francoforte sull’Oder. Oggi invece tornano gli eventi organizzati dal Centro commerciale naturale Città Futura nel centro cittadino. Per l’occasione, si terranno quindi la Vetrina Antiquaria in piazza Matteotti e il Mercatino artigianato ed enogastronomico in piazza Togliatti e via Pascoli. Oggi alle 18 la cerimonia di accensione delle luminarie. In piazza Resistenza il Sindaco, la Giunta, i rappresentanti di Città Futura e di Confesercenti accenderanno le illuminazioni del centro e dei quartieri; nell’occasione si esibirà il Coro delle Voci bianche della Scuola di Musica di Scandicci con canti della tradizione del Natale.