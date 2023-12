Natale La solidarietà dei trattori . Donati 10mila euro a Casa Marta

Ieri mattina, in piazzale Michelangelo, a Firenze, con la consegna di quanto raccolto per sostenere la realizzazione di Casa Marta, a servizio dell’ospedale Meyer, si è tenuto l’atto finale dell’ iniziativa natalizia inventata dal mondo agricolo del Mugello. Con il passaparola, un gruppo di agricoltori, ha messo insieme tanti, tanti colleghi. E, ognuno col proprio trattore, nel grande paddock dell’autodromo , hanno formato un gigantesco, spettacolare albero di Natale, con 213 automezzi. Un vero e proprio record da Guinness dei primati, perché mai nessuno al mondo aveva "costruito" con così tanti trattori un albero di Natale. L’idea, venuta a due agricoltori-allevatori mugellani, Simone Grossi e Roberto Paladini , ha trovato l’entusiastica adesione dei colleghi. Se ne attendevano 140, sono diventati 213. Non soltanto mugellani, perché c’erano trattori e trattoristi venuti da Prato, Campi Bisenzio, ma anche dalla Romagna, da Fontanelice, Monghidoro, Forlì, e perfino da Pisa. Anzi, un trattore è salito sul traghetto ed è arrivato in Mugello partendo dall’isola d’Elba. Per un’iniziativa non solo di festa e di record mondiale, ma anche benefica. Perché con il buffet preparato accanto all’enorme albero – con la collaborazione della Pro Loco di Scarperia - si sono raccolti fondi destinati a Casa Marta dell’ospedale Meyer di Firenze, la prima struttura residenziale in Toscana di cure palliative pediatriche. Che presto si inizierà a costruire per accogliere i bambini affetti da malattie difficili, e le loro famiglie. Ieri, ovviamente in trattore, gli organizzatori si sono recati a Firenze, per consegnare l’assegno di 9.357,95 euro. C’erano allevatori e agricoltori, ed anche i rappresentanti del Comune di Scarperia e San Piero, con il sindaco Federico Ignesti e l’assessore Marco Recati. Ad aspettarli, in piazzale Michelangelo, e a ringraziarli, la presidente della fondazione, Benedetta Fantugini. "Sono stati molto contenti della riuscita dell’evento – racconta il sindaco Ignesti – , della partecipazione di ben 213 trattori e delle tante persone che sono state poi presenti all’iniziativa e che hanno permesso di raccogliere una cifra così importante".

Paolo Guidotti