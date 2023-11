Natale, la città s’illumina. Luci accese con il sindaco

Luminarie, a Scandicci arriva l’atmosfera natalizia. Da domenica sera la città si illumina per la Feste. Appuntamento in piazza Resistenza alle 18 quando il Sindaco, la Giunta, i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale Città Futura e dell’associazione di categoria Confesercenti accenderanno ufficialmente le illuminazioni del centro e dei quartieri di Scandicci per il periodo delle festività. "Quest’anno per Natale Scandicci sarà ancora più bella, avrà luci per incantare e per stupire – dice l’assessore all’Arredo urbano Barbara Lombardini – abbiamo pensato ai più piccoli e alle famiglie, così come ai cittadini di ogni età, con l’impegno anche di accogliere chi in queste settimane verrà in visita nella nostra città, per trovare i propri cari o magari per cercare il regalo giusto". "Quest’anno – dice l’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Franceschi – l’impegno dell’Amministrazione Comunale è stato quello di installare luci in tutte le aree cittadine possibili, anche per favorire al massimo gli operatori del commercio di ogni zona". Domenica sera oltre all’accensione, si esibirà il Coro delle Voci bianche della Scuola di Musica di Scandicci con canti della tradizione del Natale. Il progetto coinvolge i luoghi pubblici e di ritrovo di tutti i quartieri cittadini. Proiezioni a tema natalizio riguarderanno sul Palazzo Comunale e Fabbrica dei Saperi; in piazza Resistenza anche il tradizionale albero luminoso. A Vingone, in piazza Brunelleschi, una fontana luminosa, in piazza Cioppi e in piazza Marconi le stelle interrate e le luci sugli alberi, in piazza Cannicci a Le Bagnese un fiocco di neve, nei giardini Signano a San Giusto la stella interrata più grande della città.