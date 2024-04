Nasce ’Prima Signa’. La Lega in campo a supporto di Catalano

I vertici della Lega toscana e provinciale per presentare la lista "Prima Signa" a sostegno della candidatura a sindaco di Monia Catalano (nella foto). Alla conferenza stampa, ieri, c’erano l’onorevole del Carroccio Andrea Barabotti; il commissario di sezione Filippo La Grassa; Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega e Luca Scala, capogruppo locale Lega. "I cittadini di Signa hanno una grande opportunità di cambiamento – ha detto Barabotti -. Noi siamo esponenti della Lega ma se vincerà Monia Catalano sarà la vittoria di Signa e non di una o dell’altra forza politica. Siamo per il "sì" alle infrastrutture: per questo ho proposto un incontro fra la candidata e i vertici Anas, per confrontarsi sul nuovo ponte sull’Arno atteso da troppo tempo". Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi delle 16 persone che correranno con "Prima Signa" per il ruolo di consiglieri comunali, con capolista sarà Luca Scala. Presentato il logo, che richiama colori e grafica di quello della Lega, senza però citarla direttamente, sostituendo il nome di Salvini con Catalano e l’immagine di Alberto da Giussano con una raccoglitrice di spighe (richiamo alla lavorazione della paglia). A Signa si contano 4 candidati sindaco, sostenuti da varie liste. Monia Catalano ne ha cinque, legate a esperienze politiche e partiti diversi, ma senza simboli: oltre a Prima Signa (Lega) ci sono Fratelli di Signa (Fdi), Signa al Centro (Iv), Uniti Per Signa (che somma Fi e vari civici) e ‘A Sinistra per Signa’. Con l’attuale primo cittadino, Giampiero Fossi (Pd), ci sono Pd, Progressisti per Signa e le civiche ‘San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme’ e ‘Signa domani’. Vincenzo De Franco (ex Fdi) è sostenuto dalla civica "Signa Libera"; Francesco Draghi dal Prc.

Lisa Ciardi