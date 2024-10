Nasce la consulta per migliorare i paesi

Nascerà anche a Bagno a Ripoli (nella foto il sindaco Francesco Pignotti) la consulta delle frazioni, un nuovo organismo consultivo (già attivato in altri Comuni) costituito da cittadini, associazioni e realtà locali. Avrà il compito di raccogliere critiche, segnalazioni, suggerimenti e fare proposte all’amministrazione comunale. Una voce dai territori per migliorarli insieme che si riunirà periodicamente per poi riportare il proprio pensiero al Comune. In vista della loro costituzione, sindaco e giunta sono in tour nelle frazioni: incontrano i cittadini di pese in paese per raccontare i progetti dell’amministrazione in quella specifica zona e poi ascoltare proposte e problemi. La prima tappa è questa sera alle 21 al circolo Acli in via Chiantigiana, dedicato ai cittadini di Ponte a Ema. Sarà l’occasione per parlare, tra le altre cose, della nuova viabilità sperimentale nell’area dei sottoponti, della futura gestione dei flussi di traffico in previsione dell’arrivo ormai imminente della variante di Grassina, dei progetti di riqualificazione che interessano la zona. I successivi appuntamenti saranno all’Antella il 6 novembre, a Sorgane il 18, a Villamagna il 27 e Ponte a Niccheri il 9 dicembre, poi via via le altre zone.

M.P.